Roko od milijun eura: Dinamov Baturina postao je novi Ferencvárosev nogometaš

Roko Baturina na Maksimir je došao 2017. s mlađim bratom Martinom.

Tri godine kasnije, Dinamo napušta nakon jednog jedinog nastupa za seniorsku momčad.

Mladi hrvatski reprezentativac (nastupao je u svim uzrastima od U-15 do U-19) odigrao je 13 utakmica za Dinamo II u jesenskom dijelu sezone i postigao pet pogodaka. Drugu polovicu sezone završio je na posudbi u slovenskom Bravu.

📣 Transfer news | We signed a young striker from Dinamo Zagreb. Welcome to the team, Roko Baturina! 💚#fradi #ftc #ferencvaros #TransferNews pic.twitter.com/63FXawfVJ5

— Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) August 3, 2020