Roland Garros ipak pred gledateljima: moći će se ispuniti 60 posto kapaciteta stadiona

Još malo tenisa pred gledateljima, ali ovaj put na jednom od službenih i najvećih turnira…

Na ovogodišnjem, odgođenom izdanju Roland Garrosa, koje bi trebalo započeti 27. rujna, bit će dopušten ulazak gledateljima do 60 posto maksimalnog kapaciteta pariškog teniskog centra, objavili su u četvrtak organizatori.

Predsjednik Francuskog teniskog saveza (FFT) Bernard Giudicelli objavio je na konferenciji za novinare da će na glavnim stadionima gledatelji moći sjediti u grupama od najviše četiri osobe, s time da između grupa mora biti jedno prazno sjedalo. Na ostalim terenima će svaka druga sjedalica morati biti prazna.

Te su odluke u skladu sa sadašnjim epidemiološkim mjerama koje su na snazi u Francuskoj, ali se mogu promijeniti, na lošije ili na bolje, ovisno o tome kako se virus bude ponašao u trenutku održavanja turnira…

🎫Ticket sales for Roland-Garros 2020 will open on 9th July for priority purchasers (members of FFT-licensed clubs) and on 16th July for the general public.#RolandGarros pic.twitter.com/VfBONO2pEN

— Roland-Garros (@rolandgarros) July 2, 2020