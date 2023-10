Romelus Maximus: Roma se oporavila od blamaže, a još jednom gol je zabio sjajni Lukaku

Prije toga Lukaku je zabio u gaženju Empolija od 7-0, ali i u pobjedi nad Sheriffom u Europa ligi te u remiju s Torinom pa je donosio neke direktne bodove Romi u inače jako teškom početku sezone. To i u prijevodu znači da je Lukaku u prvih pet ligaških nastupa za Romu dao tri gola, što ga svrstava u red najboljih startova u rimskom dresu od napadača u modernoj eri.

3 – Only Batistuta (6) and El Shaarawy (4) have scored more goals than Romelu Lukaku (3) in their first 5 appearances for Roma in Serie A, among the players who made their debut for the Giallorossi in the top-flight in the 3 points for a win era (1994/95). Podium.#Romafrosinone pic.twitter.com/vF5N3NWwS2

— OptaPaolo (@OptaPaolo) October 1, 2023