Ronald Araújo možda i nije poznat po zabijanju golova, no večeras je baš on postao Barçin junak

AFTER VAR REVIEW, ARAUJO'S GOAL STANDS AND HE WINS IT FOR BARCELONA 🙌 pic.twitter.com/V0aaguvH9T

— ESPN FC (@ESPNFC) November 4, 2023

Situaciju je nekoliko puta pregledavao VAR, želeći dodatno utvrditi da Araújo nije pritom bio u zaleđu. Ostala je prvotna sučeva odluka i lopta se našla na centru, pa je Xavijev sastav pomalo i nezasluženo ugrabio tri boda u San Sebastiánu. Naime, Sociedad je u većem dijelu utakmice bio bolja momčad te stvarao više prigoda, pogotovo se ta dominacija osjetila u prvom poluvremenu.

No, nijedna od tih prigoda nije ozbiljnije ugrozila Barcelonin gol, gosti iz Katalonije strpljivo su čekali svoju prigodu i konačno je dočekali. Araújo je tako prekinuo višemjesečni golgeterski post, među strijelcima ga nije bilo još od početka siječnja. Doduše, to je bilo u Copi del Rey, dok je njegov posljednji ligaški zgoditak zabilježen u ožujku prošle godine. Prekid te suše nije mogao stići u boljem trenutku, definitivno.