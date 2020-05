Ronald Koeman je završio u bolnici zbog problema sa srcem. Trenutno je stabilno

Nizozemski izbornik, 57-godišnji Ronald Koeman, završio je u bolnici zbog problema sa srcem, piše Telegraaf.

Koeman je u poslijepodnevnim satima primljen u amsterdamsku bolnicu, gdje je prošao zahvat i sada se nalazi u stabilnom stanju nakon što ga je spasila hitra intervencija hitne službe.

Telegraaf piše kako bi Koeman, koji je nacionalnu vrstu preuzeo u veljači 2018.. nakon nešto više od godine dana provedene u Evertonu, mogao već u ponedjeljak napustiti bolnicu i vratiti se u u svoj rodni Zandaam.

Bondscoach Ronald Koeman is met hartproblemen opgenomen in het AMC waar hij aan het eind van de middag hartcatheterisatie heeft ondergaan. De ex-international werd vanuit zijn woonplaats in allerijl met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

