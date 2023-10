Rudeš i Slaven odigrali su bez pogodaka, i to ponajviše zbog sjajnog Mateja Markovića

Uspjeli su nogometaši Rudeša doći do svog drugog boda ove sezone, a prvog pod Tonijem Golemom. Izdržala je zagrebačka momčad bez pogodaka kod kuće protiv Slaven Belupa, i to ponajviše zahvaljujući svom vrataru Mateju Markoviću koji je briljirao sa šest obrana, od čega pet obranjenih udaraca iz kaznenog prostora.

Krenuo je susret dosta mirno i izjednačeno s obje strane pa smo na prvu šansu čekali sve do polovice prvog dijela. U 21. minuti obrana Rudeša potpuno je izbačena i Benedik Mioč našao se sam pred vratima domaćih, ali iz blizine njegov udarac sjajno brani Marković.

Isti je junak domaće momčadi na djelu i sedam minuta kasnije. Sada je Ärber Hoxha izletio sam u kontru s lijeve strane, namjestio se na desnu nogu i pucao, ali Marković je opet nesavladiv i u dvije sjajne situacije sačuvao je domaće.

Rudeš nije mogao sebi upisati veliku šansu, tek neke naznake opasnijih napada koji su završavali udarcima s distance koji nisu ozbiljnije ugrožavali goste, a onda se u 43. opet Marković mora iskazati. Ovaj put je Tomislav Štrkalj ostao sam, i to nakon kornera, ali opet domaći vratar upisuje fantastičnu obranu pa je na poluvremenu 0-0.

Tako je ostalo i nakon 47. minute kad je Marković opet bolji od Mioča, a ovaj 27-godišnjak briljira i u 57. kad je Štrkalj ostao sam nakon neuspješne ofsajd zamke, ali opet Marković brani i upisuje svoju već petu obranu udaraca unutar 16 metara.

Ivan Sušak prvi put morao je ozbiljnije intervenirati u 75. kad je iz daljine zapucao Luka Pasariček, a u 86. su domaći umalo došli do vodstva i nadomak prve pobjede. Prvo je Ivan Pešić skoro ubačajem iznenadio Suška, a nakon što je ovaj odbio u korner, iz tog prekida je Dominik Pavlek probao ramenom skrenuti u gol, no golmani su večeras na razini.

U tri minute nadoknade tako se ušlo bez pogodaka, a očekivano je Slaven u završnici preuzeo inicijativu. No, do pogotka nije mogao pa dolazi do četvrtog remija i svog 13. boda, dok Rudeš upisuje povijesni drugi ove sezone nakon 12 kola.