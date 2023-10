Rudeš i Slaven pratila su tek 154 gledatelja. Još je tužnije da ta posjeta nije ni među 30 najslabijih

Nepopularni termin petkom navečer, kao i slabiji rezultati te pomalo i neatraktivna igra Rudeša i Slaven Belupa sigurno nisu bili prevelik mamac za publiku. Takvo što se moglo očekivati još i prije njihovog sinoćnjeg ogleda, koji je završio bez pogodaka (0-0), a posve je jasno i nakon što su objavljeni službeni podaci o posjećenosti na stadionu u Kranjčevićevoj ulici.

Prema službenim brojkama, ovaj su dvoboj na otvaranju 12. kola HNL-a pratila tek 154 gledatelja. Dakako, to je bez dvojbe najmanje posjećena utakmica u tijeku ove sezone domaćeg prvenstva, rekord je dosad također bio u Rudešovom vlasništvu. Postavljen je on u domaćem srazu s Goricom (0-2), početkom rujna je na popularnoj Kranjči bilo 387 navijača.

No. možda i najtužnije od svega jest to da ta mizerna posjeta sinoćnje utakmice nije niti među 30 najslabijih u povijesti HNL-a, čak ni kad se uzme period otkako je uvedena Liga 10. Dapače, još je to daleko od apsolutnog i neslavnog rekorda hrvatskog prvenstva, postavljenog još prije više od 10 godina. Riječ je, podsjetimo, o dvoboju Lokomotive i RNK Splita, odigranog pod teškim uvjetima krajem veljače 2013.

Snijeg i temperatura zraka ispod ništice, kao i početak dvoboja u 17 sati u petak, utjecali su na to da je spomenutu utakmicu s maksimirskih tribina pratilo tek 25 gledatelja. Šteta da ih nije bilo i više, jer su mogli svjedočiti dvama preokretima te pobjedničkom pogotku (3-2) Andreja Kramarića u petoj minuti sudačke nadoknade. No, takvi uvjeti sinoć nisu bili u Kranjčevićevoj, pa opravdanja baš i nema…