Rumunjska se počekom tisućljeća proslavila na svjetskoj umjetničkoj sceni s nizom novovalnih filmova o post-socijalističkoj svakodnevici.

Međutim, jučerašnji rasplet rumunjskog nogometnog prvenstva više ne nalikovalo na stilizirane trilere Corneliuja Porumboiuja nego neo-realizam Cristiana Mungiuja.

Prije dva tjedna, aktualni prvak CFR Cluj potvrdio je 26 slučajeva pozitivnih na koronavirus, uključujući i onaj trenera Dana Petrescua.

CFR had 26 cases of coronavirus confirmed two weeks ago, 23 of them turned out to be FAKE.

Romanian football at its best.

Manager Petrescu, who was actually infected, couldn't attend the game because he just got out of the hospital.

Craiova 1-3 CFR Cluj.

— Emanuel Roşu (@Emishor) August 3, 2020