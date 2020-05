Rusija je spremna: tamošnja Premier liga nastavlja se 21. lipnja s pravilom pet izmjena

Sve se polako otvara, a i Rusija je odlučila kako su uvjeti za nastavak nogometne sezone stvoreni…

Izvršni odbor tamošnjeg nogometnog saveza danas je donio odluku kako će se prvenstvo nastaviti 21. lipnja, službeno je objavljeno.

Po novom kalendaru, sve bi utakmice trebale biti odigrane do 22. srpnja, uključujući četiri kola koja će se odigrati usred tjedna. Naravno, svi preostali susreti odigrat će se bez prisustva gledatelja. Također, sukladno IFAB-ovim novim (važno je napomenuti, privremenim) pravilima, momčadima će biti omogućeno do pet izmjena na jednoj utakmici. Uz to, dva kluba će na kraju sezoni ispasti, dok će dva, sukladno tome, biti promovirana u Premier ligu. Ako neće dobiti licencu, zamijenit će ih klubovi koji će to biti u mogućnosti osigurati.

Uz to, nastavlja se i Kup kojemu je finale na rasporedu 25. srpnja.

“Drago mi je što možemo nastaviti sezonu u najadekvatnijim terminima, počevši od pretposljednjeg tjedna u lipnju”, otkriva ligaški predsjednik Sergej Prijadkin. “To će igračima dati vremena za pripremu na teren i dovršavanje sezone u kratkom, ali razumnom vremenu.”

Nikola Vlašić vrlo bi se vjerojatno u CSKA trebao vratiti spreman iz Splita gdje je trenirao pod budnim okom oca Joška. Podsjetimo, tablicu predvodi Zenit s 50 bodova nakon 22 odigrana kola, a slijede Lokomotiv i Krasnodar s 41 bodom. Rusija trenutno bilježi 262.843 slučajeva zaraze koronavirusom, a preminulo je 2.418 ljudi…

Nogomet se svagdje pomalo budi, nadamo se da neće biti razloga za povratak na staro…