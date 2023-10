Rutina za PSG: Milan je prošle sezone igrao polufinale LP-a, a u ovoj još nije zabio gol

Večeras nije bilo izjednačeno, kako na semaforu, tako i na terenu — Milan napadački nije pokazao gotovo ništa, a tu će tezu dovoljno osvjetlati činjenica da je prvi šut unutar okvira gola uputio u 63. minuti. S druge strane, PSG je dobrano naštetio gostima svojom brzinom i potpuno ga je porazio uspješno izvedenim kontrama.

Iako su Milanovi nogometaši dobro otvorili utakmicu u obrani, ona je nakon otprilike pola sata igre počela curiti i PSG je to iskoristio. Kylian Mbappé to je najavio udarcem u 30. minuti, a dvije minute kasnije već je slavio pogodak.

Naime, Warren Zaïre-Emery tada se fenomenalno othrvao pritisku na sredini terena i odlično proigrao Mbappéa koji je prodao dribling Fikayu Tomoriju, posložio ga na zemlju te pogodio u bliži kut za 1-0. Zanimljivo, slavni Francuz izravno je sudjelovao u svakoj utakmici protiv nekog talijanskog kluba u Ligi prvaka, a ovime je samo nastavio svoju dominaciju u tom natjecanju.

Warren Zaire-Emery’s last 3 PSG games:

🅰️ vs. Newcastle

🅰️ vs. Rennes

🅰️ vs. Milan

Starboy. ⭐ pic.twitter.com/4tlXTv1lrM

— Statman Dave (@StatmanDave) October 25, 2023