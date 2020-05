Rutinski do cilja, ali uz malo muke: Bayern je stigao do pobjede na gostovanju kod Uniona

U pretposljednjoj utakmici ‘povratničkog’ 26. kola Bundeslige Bayern München u Berlinu je nastavio tamo gdje je stao prije suspenzije prvenstva — doduše, uz vidljive tragove hrđe.

Uglavnom, upisana je 2-0 pobjeda na gostovanju kod Uniona, a zahrđalost nije neobična ako se protumači na uzorku od posljednjih 15 utakmica. U svim natjecanja u tih 15 utakmica Bayern je upisao 14 pobjeda i jedan remi, uz postignutih ukupno 49 golova. Ono što je najvažnije da je to da se danas stiglo do nove pobjede.

Prvi gol na današnjoj utakmici postigao je pak Robert Lewandowski, s bijele točke, u 40. minuti, nakon što je Neven Subotić napravio prilično blesav prekršaj na Leonu Goretzki. Bio je to, dodajmo, 40. gol Lewandowskog ove sezone, što je granica koju je prelazio i u prethodne četiri.

Union Berlin 0-2 Bayern Munich FT:

⚽️ Lewandowski

⚽️ Pavard

The Bundesliga champions return with a win against Union Berlin. pic.twitter.com/VMclit3OBR

