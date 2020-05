S 40 milijuna na nulu: NFL je također pogođen, a povjerenik Roger Goodell odrekao se plaće

Poprilično veliko smanjenje, rekli bismo…

Roger Goodell svašta je prošao ovih dana. Dojmovi s drafta kojeg je vodio na kauču još se nisu do kraja slegli, a povjerenik najprofitabilnije profesionalne sportske lige u SAD-u ponovno je u žiži zbivanja nakon što je Andrew Beaton s Wall Street Journala objavio kako si je plaću, uslijed pandemije koronavirusa, Goodell smanjio na nulu.

I nije on jedini u NFL-u koji je tako postupio — ESPN-ov Seth Wickersham dokopao se bilješke u kojoj je navedeno kako smanjenje od 5 posto vrijedi za radnike do razine rukovoditelja, a 7 posto smanjuju se plaće direktora. Primanja za 10 posto dolje idu potpredsjednicima, 12 posto višem zamjeniku predsjednika i, naposljetku, 15 posto izvršnim potpredsjednicima. Također, u bilješci je navedeno kako nitko tko zarađuje do 100 tisuća dolara neće biti zahvaćen rezovima, kao i da nitko tko će primiti rezove neće zarađivati manje od te brojke.

NFL commissioner Roger Goodell volunteered to reduce his salary last month to $0, per a league spokesman; it began earlier this month.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) April 29, 2020