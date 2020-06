S bratom u Nizozemskoj: Damjan Rudež pronašao novi klub, radi se o Donaru iz Groningena

Nakon Murcije uslijedila je pauza, bio je kod kuće, okušao se i u komentatorskom poslu, a sada slijedi povratak na parket…

Damjan Rudež potpisao je za nizozemski Donar, sedmerostrukog nacionalnog prvaka na čijoj klupi od travnja sjedi njegov brat Ivan, potvrdio je danas klub u službenom priopćenju.

Nekadašnji hrvatski reprezentativac svojim će iskustvom definitivno osvježiti Donarovu svlačionicu. Osim tri godine u NBA ligi u dresu Indiana Pacersa, Minnesota Timberwolvesa i Orlando Magica, Rudež je igrao za sam niz europskih momčadi poput Oostendea, Olimpije, Zaragoze, Valencije, Monaca i spomenute Murcije, ali i Zrinjevca, Splita, Cedevite i Cibone.

🆕⛹️| SPELERSNIEUWS!

De 5e speler die we in acht dagen presenteren is er eentje van formaat! Onze nieuwe aanwinst heeft meer dan 100 wedstrijden NBA ervaring en speelde ook nog in de EuroLeague en EuroCup!

June 27, 2020