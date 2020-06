Sad ono pravo: Publika se vraća na stadione Prve HNL, derbi kola igra se u utorak u Rijeci

Hrvatsko nogometno prvenstvo nastavit će se u utorak utakmicama 29. kola u kojima se sastaju Hajduk – Varaždin (18:55 sati) i Istra 1961 – Inter Zaprešić (18:55), a u srijedu Dinamo – Slaven Belupo (18:55) te Osijek – Gorica (21:05). Derbi je na rasporedu sutra na Rujevici gdje trećeplasirana momčad Prve HNL Rijeka dočekuje četvrtoplasiranu i pobjedom protiv Dinama zahuktalu Lokomotivu.

Igrat će se s početkom u 21:05, po prvi put nakon korona-krize pred navijačima. Stadion neće biti otvoren u punom kapacitetu, na tribine će samo vlasnici godišnjih ulaznica za aktualnu sezonu. No, i to veseli nogometaše domaćina pa tako napadač Alexander Gorgon kaže:

“Kad se igra doma na Rujevici pred navijačima, to je velika razlika i to se osjeti na terenu. Nije to nikakva isprika za kiks protiv Varaždina (0-0) u prošlom kolu, ali bit će puno lakše igrati uz navijače i nadam se da nam mogu dati dodatan impuls.”

Bit će to četvrti ovosezonski sraz ovih dviju momčadi s time da je zasad svaka upisala po pobjedu uz remi. U njihovom posljednjem ovosezonskom prvenstvenom ogledu Lokomotiva je 1. veljače u Kranjčevićevoj slavila s 2-1. Na početku sezone, u 2. kolu, Rijeka je pobijedila s 1-0, a jedan susret završio je remijem (1-1).

“Čeka nas ekipa koja je u prošlom kolu dobila Dinamo i to dovoljno govori o njihovoj kvaliteti. Žele se nadigravati, jako su dobri u kontranapadima i vrlo opasni u zadnjih 30 minuta. U našoj igri ima još rezerve, a i vraćaju nam se gledatelji, a to je za nas jako bitno. Imamo nekoliko ozlijeđenih igrača, ali siguran sam da će svi oni koji budu igrali pružiti svoj maksimum”, ocijenio je trener Rijeke Simon Rožman.

Čeliković: "Pobjeda protiv Dinama, kao i svaka prethodna, nije produkt samo pojedinačnih igračkih kvaliteta nego prije svega momčadskog duha i zajedništva koje nas krasi!" 🚅💨 📃👉https://t.co/S08qxo1GS5 pic.twitter.com/EqTpg3SGQt — NK Lokomotiva Zagreb (@NKLokomotiva) June 15, 2020

Lokomotiva je u prošlom kolu iznenadila Dinamo, pobijedivši 1-0, čime je dodatno podignuta atmosfera u svlačionici.

“Pobijediti Dinamo uvijek imam veliku težinu, s obzirom na njihovu kvalitetu, dominaciju u HNL-u, te sjajne predstave u Ligi prvaka ove sezone. No, sada to treba zaboraviti i psihički se pripremiti za Rujevicu. Znamo da je Rijeka jako dobra momčad, a pogotovo kad igra na svom stadionu, i pogotovo sada u prvoj utakmici s gledateljima na stadionu. Bit će to teška i zahtjevna utakmica, svi ćemo morati biti na svom maksimumu i trebamo iskoristiti svaku prigodu koju nam Rijeka pruži. Mi smo jako dobro pripremljeni, i taktički i fizički, i dosad smo svima pokazali kakvu kvalitetu posjedujemo”, istaknuo je za internetski portal Lokosa branič Ivan Čeliković.

Vodeći Dinamo ima 68 bodova, na drugom mjestu je Hajduk sa 51 bodom. Toliko ima i Rijeka na trećem. Lokomotiva je četvrta sa 49, a peti Osijek ima 46 bodova.