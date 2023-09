Sada bi sve trebalo biti riješeno: Arijan Ademi spreman je za povratak u Dinamo

Dinamo se prilično emotivno oprostio od svojeg dugogodišnjeg kapetana i klupske legende Arijana Ademija kada se u ožujku ove godine pridružio Beijing Guoanu i tako napustio Maksimir nakon 13 godina.

Neki su se vjerojatno nadali da to nije posljednje što je popularni Aki napravio u Dinamovu dresu i da bi se mogao vratiti natrag, no vjerojatno su malobrojni očekivali da će se to dogoditi baš ovako brzo. Poslije nekoliko dana intenzivnih nagađanja, pisanja o njegovu povratku i pregovorima s Kinezima, svi relevantni hrvatski mediji javljaju da se Arijan Ademi vraća u Dinamo nakon šest mjeseci provedenih u Aziji.

Ademi je trenutno na reprezentativnoj akciji sa Sjevernom Makedonijom i navodna mu je želja bila odmah se vratiti u Zagreb kada tu dužnost obavi, a jedino što je priječilo put bio je Guoan koji je bio poprilično tvrd u pregovorima. Ipak, Kinezi su, izgleda, pustili Ademija, ali još uvijek nije poznato pod kojim financijskim uvjetima. Ako ne bude nekih šokova, Ademi će se od Guoana oprostiti poslije 19 odigranih utakmica, dva pogotka i tri asistencije, a u Dinamu će moći još više podebljati svoj impresivni skor od 370 nastupa i 42 gola. Također, Dinamo je nedavno na svojem Instagram profilu objavio reel sa scenom iz filma The Replacements koja bi se mogla shvatiti kao najava Akijeva povratka, no hajdemo još pričekati s time. Kako god, izvjesno je da će Ademi ponovno postati stanar Maksimira, kao što smo i navikli. View this post on Instagram A post shared by GNK Dinamo (@gnkdinamo)

