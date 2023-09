Sadržajna partija: hrvatski branič Matej Maglica prvo je zabio za Darmstadt, a onda pocrvenio

Marvin Mehlem doveo je domaći Darmstadt u prednost u osmoj minuti, a samo dvije minute kasnije zabio je i Maglica i to glavom na ubačaj Tobiasa Kempea. Hrvatskom braniču to je bio prvijenac za novi klub, a momci u plavim dresovima otišli su na golemih 3-0 već u 33. preko Tima Skarkea.

Tada se sve činilo idealnim, ali kola su pošla nizbrdo za autsajdere poslije povratka s predaha. Opasni Tomáš Čvančara u 47. je zapucao i naišao na Magličinu blokadu, no Hrvat je igrao rukom i za to dobio izravni crveni karton. Čeh je, s druge strane, dobio kazneni udarac koji je obranio domaći vratar Marcel Schuhen, ali Gladbach se ipak vratio.

🇩🇪 | Darmstadt 3–3 Gladbach

Just your ordinary Bundesliga clash — a first half of complete dominance for the hosts, and second half being a polar opposite.

When you open the football dictionary and look up 'a tale of two halves', undoubtedly this match will show up! 😅#SVDBMG pic.twitter.com/wUdQxG9Qhp

— Sofascore (@SofascoreINT) September 17, 2023