Saga je pri kraju? Ornstein i Romano javljaju da su Tottenham i Bayern dogovorili Kaneov transfer

Međutim, ona bi sada mogla biti privedena kraju, kako god završila. Naime, pouzdani David Ornstein prvo je javio — a zatim se na njegove navode naslonio i Fabrizio Romano — da su Tottenham i Bayern konačno dogovorili transfer Harryja Kanea u Njemačku. Bavarci bi za njegove usluge trebali platiti 100 milijuna eura londonskom klubu, a to je vrlo dobar novac kada uzmemo u obzir da Kaneu ugovor istječe sljedećeg ljeta i da bi mogao otići iz Spursa besplatno.

Sada je, zapravo, odluka na njemu — Ornstein navodi kako je igrač u zadnje vrijeme naginjao prema ostanku u Londonu, ali vidjet ćemo hoće li se cijela priča promijeniti.

