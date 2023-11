Šahtarov trener Pušić: ‘Želio sam preuzeti Hajduk, ali to tada nije bilo moguće’

Hrvatski trener Marino Pušić nedavno je preuzeo Šahtar, a u manje od mjesec dana uspio je kreirati veliku senzaciju — vjerujemo da znate da su Rudari prije nekoliko dana pobijedili Barcelonu u Ligi prvaka rezultatom 1-0 i tako napravili ogroman korak prema proljeću u Europi.

Nakon četiri kola imaju šest bodova na trećem mjestu koje vodi u Europa ligu i dovoljan im je samo jedan bod kako bi zauvijek pobjegli Royal Antwerpu. Belgijski prvak još je uvijek na nuli.

Pušić je nanizao dobre rezultate i u ukrajinskom prvenstvu pa je nedavno svladao Dinamo Kijev u velikom derbiju (također 1-0), a Šahtar čeka velika borba na tablici; trenutno je četvrti s 24 boda, a slijede Polisja s 26 te Dnjipro-1 i Krivbas s 27.

Pušić je trener koji je gradio karijeru u Nizozemskoj i često je bio izvan fokusa hrvatske javnosti, no, prema njegovim riječima, nije bio daleko od angažmana u HNL-u. Naime, 2020. godine navodno je bio jako blizu preuzimanja Hajduka, ali stvari se tada nisu odvile po planu. Tog se događaja prisjetio u intervjuu za Sportske novosti…

“Kad se Hajduk javio, radio sam u AZ Alkmaaru kao Slotov pomoćnik”, kazao je Šahtarov strateg. “Međutim, morate znati da smo tada već bili dogovorili odlazak u Feyenoord i da sam obećaju Slotu da nastavljamo raditi zajedno. To je bio drugi problem. Prvi je bio taj što sam imao jednu tešku obiteljsku situaciju i nisam mogao ostaviti obitelj i otići u Split. Iskreno, želio sam tada preuzeti Hajduk, ali to tada nije bilo moguće. Sjedio sam s gospodinom Jakobušićem, razgovarali smo, pronašli se u puno toga. Sviđala mi se njegova energija, vizija i strast s kojom je planirao budućnost, ali tada to nije bilo izvedivo. Drag mi je Hajduk, drag mi je i HNL, ali možda nekom drugom prigodom…”

Možda…