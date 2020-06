Salzburg nastavlja trpati: Dominik Szoboszlai Sturmu utrpao hat trick za bijeg konkurentima

LASK je izgubio bodove za zelenim stolom, a time i prvenstvo. Nakon današnjeg poraza od Rapida oko toga više nema ama baš nikakve dvojbe, Wolfsberger je također izgubio i to od Hartberga, a kikseve konkurenata iskoristio je Red Bull Salzburg priuštivši gostujuće šamaranje Sturmu od 5-1 tijekom kojeg je klub iz Graza ostao bez dva igrača nakon crvenih kartona.

Nedavno smo pisali o tome koliko Red Bull ove sezone trpa. Prije samo šest dana Marschova momčad srušila je austrijski rekord sa 76 pogodaka postignutih u prva 23 ligaška kola od kojih je većina bila postignuta u razdoblju kada su dijelom crvene svlačionice bili Erling Håland i Takumi Minamino. Kao da su nas Bikovi čuli, pa su u naredna dva kola zabili još 11 komada. Šest Hartbergu u prošlom kolu, pet danas Sturmu.

Apsolutno prvo Salzburgovo ime u večerašnjoj utakmici bio je Mađar Dominik Szoboszlai koji je golovima u osmoj, 10. i 43. minuti postigao hat trick za Red Bull, usput debljajući svoj ovosezonski napadački skor na osam golova u svim natjecanjima. Osim ta tri današnja pogotka, 20-godišnjaku je točnost dodavanja bila na 89 posto od kojih je jedno bilo ključno, uspješno je uputio četiri od šest dugih lopti, oduzeo njih dvije, zabilježio ukupno šest udaraca prema golu (četiri u okvir) te osvojio pet od osam duela. Osim njega, pogotke za Salzburg, treći i peti po redu, zabili su Zambijac Patson Daka koji jednostavno ne prestaje pogađati (ove sezone poentirao je ukupno 25 puta u svim natjecanjima) i uvijek opasni Hee Chan Hwang.

19-year-old Dominik Szoboszlai has scored a first half hat-trick for FC Red Bull Salzburg. https://t.co/7KbFM1OhH7

— Scouted Football (@ScoutedFtbl) June 10, 2020