Sammirov posljednji ples: Lokomotivin as obznanio kako priprema — autobiografiju

Poznati hrvatsko-brazilski virtuoz Sammir obavio je veliki intervju za Večernji list gdje je otkrio mnogo toga, a između ostalog je čitateljima dao mali uvid u njegovu listu naslova na Netflixu. Naravno, kao i mnogima od nas, ESPN-ov Posljednji ples (odnosno, The Last Dance) o Michaelu Jordanu i Chicago Bullsima u njenom je vrhu.

“Svidio mi se. Neke stvari da, neke ne. Nije mi se svidjelo kako je Jordan tretirao suigrače na ljudskoj razini”, kazao je Večernjem, a osvrnuo se i na Dennisa Rodmana s kojim, kaže, ima dodirnih točaka. “On mi je najdraži! On radi ono što želi, tako i ja razmišljam. Jedan je život, i smatram da čovjek treba raditi što želi, a ne da bude na nešto prisiljen. Na kraju, bitno je ono što čovjek radi na terenu, po tome ga treba vrednovati. A što radi izvan terena, ne znam zašto to ljude uopće zanima. Ja sam bio najbolji igrač i kada sam izlazio, kada sam ponekad i popio…”

Dodao je Sammir i da više ne radi takve stvari te kako mu je nogomet zapravo uvijek bio hobi, a na pitanje o iskorištenju svog talenta odgovorio je ovako:

“Iskreno, mislim da nije bio potpuno iskorišten”, tvrdi bivši hrvatski reprezentativac. “Da sam dao sve što sam mogao, ne bih danas igrao ovdje. Ali, kada sam bio najbolji, nisu me htjeli prodati. Svi su tada govorili da previše izlazim, da pijem, no Dinamu je bilo u interesu da se takva priča o meni potencira jer je imao ponude za mene, ali me nije htio prodati.”

Usporedio je i svoje iskustvo u Dinamu s onim kojeg danas ima u Lokomotivi.

“Napokon sam upoznao neke dobre ljude”, otkriva. ”U Zagrebu sam, ne da mi se više putovati svijetom. Želim biti tu. Imam ovdje kuću i stan i ovdje ću ostati živjeti. Usto, igram u dobroj momčadi, imam dobrog trenera, odličnu atmosferu u klubu i momčadi. Vraćam se opet na Dinamo; to je potpuna suprotnost od Dinama. Kažu da se preporodite kada odete iz Dinama. Svi igrači poslije igraju bolje, tako kažu.”

Također, Sammir je otkrio i nešto poprilično zanimljivo — priprema svoj vlastiti Posljednji ples, ali u literarnom obliku. I, kako kaže, neće se suzdržavati od pikantnih detalja.

“Tek kada odete iz kluba, saznate neke stvari, i onda vam se sve zgadi. To se ne odnosi na klub Dinamo, nego na ljude koji su tamo radili”, kazao je i potom nije želio reći o kome se točno radi. “Neću to reći. Napisat ću knjigu, autobiografiju, uskoro, i u njoj sve otkriti. Već tri-četiri mjeseca razmišljam o tome, razgovaram s ljudima, kažu mi da je to dobra ideja.”

Nije tu bio gotov s Dinamom:

“Da, morate razmišljati isto kao i oni. Ako to nije tako, onda vas potjeraju. Kao što je bilo u mojem slučaju. Ja sam im bio rekao da ne želim više igrati za Dinamo, da ne želim novi ugovor, a oni su se zbog toga uvrijedili. A ja mislim da sam bio jako važan igrač.”

Sammir je najavio i kako mu je cilj plasirati se u finale Kupa s Lokomotivom, a spisateljska karijera, po svemu sudeći, također se bliži…