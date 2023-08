Samo ćemo još jednom podsjetiti da je Dinamo opet prosuo prednost u sudačkoj nadoknadi

Dinamo je u sudačku nadoknadu ušao grčevito se braneći; AEK je sve karte bacio u napad i naposljetku poentirao. Igrala se druga minuta sučeva dodatka kada je Sergio Araujo uvalio loptu u mrežu na dodavanje Niclasa Eliassona nakon potpune panike u modrom kaznenom prostoru.

Da stvar bude još gora, Levi García u 10. je minuti nadoknade zapucao kazneni udarac i naišao na obranu fenomenalnog Dominika Livakovića, ali na odbijancu se — od svih mogućih igrača — pronašao Domagoj Vida i zabio za konačnih 2-2 te AEK-ov prolazak dalje.

Former Dinamo Zagreb player, Domagoj Vida, knocks Zagreb out of UCL qualifiers! pic.twitter.com/XAL5vOjkVB

— Football Report (@FootballReprt) August 19, 2023