Samo dva susreta ovosezonske Lige prvaka ostala su bez golova, a zajednički nazivnik im je Milan

Zanimljivo, ti susreti Milana i jedine su ovosezonske utakmice grupne faze elitnog natjecanja koje su ostale na početnom, najnepopularnijem rezultatu. Na svakom ostalom susretu, a bilo ih je ukupno 30 osim Milanovih, pao je barem jedan pogodak.

0 – AC Milan have not scored in 4 consecutive Champions League/European Cup matches for the first time in their history. Milan had also never drawn their first 2 matches played in a Champions League group stage. Dry.#BorussiaDortmundMilan pic.twitter.com/a6Fwd3pHqe

— OptaPaolo (@OptaPaolo) October 4, 2023