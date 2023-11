Samo je Steph iznad njega: Dario Šarić ubacio je 20 poena u pobjedi nad Spursima

“Mislim da sam imao bolji postotak u svojoj drugoj sezoni”, prisjetio se Šarić svojih tricaških brojki na konferenciji za medije poslije utakmice. “Mislim da je to ono što sam rekao, na početku smo sezone, odigrali smo 17 utakmica; u nekima ću biti konzistentan, u nekima ću promašivati, ali sve skupa ću pokušavati ne uzimati sve toliko srcu zato jer ću možda sljedeći put biti otvoren. Mislim da je to mentalna stvar, imate tipove koji su odlični šuteri sve dok ne dođe utakmica. Mentalno ću pokušati biti na najboljem nivou, uzimati otvorene šutove i ne oklijevati. Mislim da radim dobro.”

Uglavnom, ne bi bilo pogrešno napisati da je Šariću to bila i ponajbolja utakmica sezone; to je treća u kojoj je dostigao 20 poena za Warriorse, a njegov rekord još uvijek ostaje nedavni dvoboj s Minnesota Timberwolvesima u kojemu je utrpao 21. Što se tiče Dubsa, samo Steph ima više utakmica s 20 poena ove sezone od Šišija.

Dario Saric tonight:

20 PTS

6 REB

2 STL

7-11 FG

4-7 3PT

Out playing Wiggins and Klay this season. pic.twitter.com/Che6ZgDw3Z

— De🅿️ressed Warriors Fan 💔 (@GoIdenState) November 25, 2023