Samo kod nas: Mislav Karoglan uspio je upisati i poraz i pobjedu u trećem kolu HNL-a

Cirkus s odgodama i nadoknadama ljetnih susreta u HNL-u spojio se ove sezone s cirkusom smjena i promjena na trenerskim klupama pa tako gotovo svakog tjedna imamo cijeli niz povrataka i susreta dobro nam poznatih lica, kao i svakakve raritete koji to više i nisu.

A sve je poseban vrhunac doseglo u srijedu kada je Hajduk gostovao na Opus Areni u nadoknadi trećeg kola, pa je tako strateg Splićana Mislav Karoglan u jednom kolu iste sezone uspio voditi dva kluba u dvije utakmice te upisati poraz i pobjedu.

Naime, u redovnom terminu trećeg kola Karoglan je još 6. kolovoza s Istrom 1961 odigrao regionalni derbi protiv Rijeke te je teško nastradao na Rujevici sa 6-0. Bila mu je to treća utakmica na Istrinoj klupi, a ujedno i posljednja jer nakon tog susreta postao je prva trenerska žrtva ove lude sezone.

⚽️🇭🇷 Mislav Karoglan je u 3. kolu HNL-a bio trener u dva derbija – Rijeka v. Ista i Osijek v. Hajduk Mislav Karoglan će zauvijek u statistici imati poraz i pobjedu u 3. kolu sezone 23/24 — Andrija Cmrečnjak (@ZiziPecina) November 9, 2023

S Istrom je osvojio jedan bod u tri kola, a onda je pokupio otkaz, malo odmorio i dočekao priliku u Hajduku s kojim na istom uzorku ima sjajnih devet bodova. Tako je u čitavoj karijeri u HNL-u zasad na dva poraza, oba s Istrom. Da se ovaj susret Osijeka i Hajduka odigrao kad je bio predviđen, na klupama bi još bili Stjepan Tomas i Ivan Leko, Karoglan bi bio u Puli, a Zoran Zekić u Partizanima.

Karoglan je tako prvi ove sezone koji je u istom kolu kao trener upisao dvije utakmice s dva različita kluba, ali moguće je da neće biti jedini. Ostane li Sergej Jakirović na Dinamovoj klupi i na proljeće i nadoknadi li s Varaždinom susret petog kola, tada će voditi i Rijeku i Modre u istom kolu jer 20. kolovoza s Rijekom je svladao Lokomotivu.

Već tjedan dana kasnije vodio je Dinamo protiv Rijeke, a ako se pitate hoće li vođenje dvije momčadi u istom kolu postići već 23. siječnja u nadoknadi s Lokomotivom, odgovor je ne. Jer to četvrto kolo odgodila je na ljeto i Rijeka u kojoj je tada bio pa u tom kolu Riječane nije vodio.

Neće se takav raritet dogoditi ni Željku Sopiću koji će s Rijekom nadoknaditi to četvrto kolo jer on u Gorici nije vodio utakmicu taj tjedan, i to baš zato što je taj odgođeni susret bio upravo između Rijeke i Gorice.

Ako vam se sve ovo zbunjujuće, ne brinite, i nama je. Ima toga, kako se kaže, samo kod nas…