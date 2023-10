Samo mijena u Andaluziji stalna jest: Sevilla je nakon 30 utakmica uručila otkaz i Mendilibaru

Činilo se u ožujku, kada je José Luis Mendilibar preuzeo Sevillu, da je to to. Španjolac je zamijenio Jorgea Sampaolija u groznoj sezoni, ali izvukao je kraj sezone u Primeri te je odveo Sevillu do 12. mjesta, dok je u Europa ligi ponovio ono što Sevilla uvijek čini te je osvojio to natjecanje upisavši se tako u povijest.

Donijelo mu je to mir uz produženje ugovora i u Andaluziji se opet na ljeto probudila nada u bolje dane, ali oni nisu stigli. Nakon osam kola nove ligaške sezone, Sevilla ima tek isto toliko bodova te se nalazi na tek 14. mjestu pa se uprava odlučila zahvaliti dosadašnjem treneru nakon samo 30 utakmica za kormilom.

Treći je to put u zadnjih godinu dana da Sevilla mijenja trenera. Po HNL ‘špranci’ Julen Lopetegui prošle sezone odletio je također početkom listopada, a Sampaoli je nakon njega trajao samo pet mjeseci. Evo nam tako i Mendilibara na istom prosjeku. Mendilibaru je presudio subotnji remi protiv Rayo Vallecana, a bome je moglo biti i gore jer Sevilla je u tom susretu gubila 2-0 da bi je u nadoknadi spasio korner koji je Ivan Rakitić izveo za Youssefa En-Nesyrija te je ovaj pogodio za 2-2. Moglo bi se reći i da je Mendilibara krenulo u zadnje vrijeme jer u zadnjih pet ligaških susreta upisala je momčad svih osam bodova koje ima nakon tri početna poraza, dok u Ligi prvaka ima remije s Lensom i PSV-om. Sad već bivši trener tako je, čini se, otkaz dobio tek kad je počeo hvatati konce sezone jer od kraja kolovoza Andalužani imaju tek jedan poraz, onaj od Barcelone. No, imaju u 11 utakmica kroz cijelu sezonu i samo dvije pobjede pa su se u klubu odlučili na promjenu. A tko god bude zamjena, neće mu biti lako krenuti u novi posao jer tek sad Sevillu čeka pakao. Nakon reprezentativne pauze na Ramón Sánchez Pizjuán stiže Real Madrid, a onda slijedi i Arsenal…

