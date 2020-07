Samo nabaci: Fellaini je tri tjedna bio u bolnici zbog korone, a sada je zabio hat-trick glavom

Kaže, nije devetka, ali može poslužiti…

Marouane Fellaini u travnju je pušten iz bolnice gdje je proveo tri tjedna nakon zaraze koronavirusom, a danas je u utakmici prvog kola kineske Super lige bio junak svoje momčadi. Njegov Shandong Luneng slavio je rezultatom 3-2 protiv Dalian Proa čiji je trener Rafael Benítez, a belgijski veznjak zabio je hat-trick. Preciznije, sva tri pogotka utrpao je glavom i to u razmaku od desetak minuta.

Poveo je Dalian kada je u 57. minuti poentirao bivši Newcastleov golgeter Salomón Rondón, domaća momčad vodila je nekih 20-ak minuta, a onda je nastupio Fellaini.

79': Marouane Fellaini scores

83': Marouane Fellaini scores

86': Marouane Fellaini scores

A hat-trick of headers from Marouane Fellaini inside eight minutes as Shandong Luneng win their first game of the 2020 Chinese Super League. pic.twitter.com/2Bqy42avim

