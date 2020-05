Samo nazovi Moyesa: West Hamov trener raznosio voće i povrće starijim osobama

Razne sportske ličnosti proteklih se tjedana angažiraju na različite načine kako bi pomogle zajednici za vrijeme pandemije koronavirusa. Većina ih to čini preko novčanih donacija, no David Moyes između ostalog odlučio se — i to doslovno — preuzeti stvar u svoje ruke.

The Guardian prenosi vijest kako West Hamov stručnjak u posljednje vrijeme dovozi pakete pune voća i povrća njegovim starijim susjedima u selu u Lancashireu gdje inače živi. I na to ga nitko nije trebao nagovarati ili ga uputiti — Moyes se svojevoljno javio vidjevši oglas.

“Kada je koronavirus stigao, bio sam u dućanu s voćem i povrćem”, kazao je bivši Evertonov strateg. “Na prozoru je bio letak gdje je pisalo kako se traže vozači. Pa sam se javio — moje supruge tada nije bilo i snalazio sam se sam. Ostavio bih paket pred vratima, pokucao i zatim otišao. Radilo se o velikim, prekrasnim kutijama punim voća i povrća. Moji me prijatelji često znaju zezati na WhatsAppu, pitaju me jesam li završio s dostavama, a na kraju sam ih morao dostaviti i njima.”

‘Keep the change, son’: David Moyes delivering veg boxes not team talks https://t.co/Grth5aVrSL — The Guardian (@guardian) April 22, 2020

Isti izvor navodi kako je Moyes dosad proveo četiri dana volontirajući kao šofer uslijed nemogućnosti obavljanja vlastitog trenerskog posla tijekom pandemije.

“Pomislio sam da je to super stvar”, izjasnio se. “Uživao sam u tome, vraćajući se u trgovinu kako bih dobio novu porciju i napunio automobil. Jednom sam čak i zaradio napojnicu od starije gospođe.”

Iskusnom Škotu sasvim je dobro u novoj ulozi, a pohvalio je i igrače za koje tvrdi kako su također vrlo aktivni u zajednici.

Ma kakav Wolt, Glovo, Uber Eats… Nazovite Moyesa i stvar je riješena.