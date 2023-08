Samo oni prekaljeni: Barcelona je dovela svog drugog igrača ovog ljeta, Iñiga Martineza

Španjolski nogometni prvak Barcelona angažirala je 32-godišnjeg prekaljenog braniča Iñiga Martineza koji je stigao kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor s Athleticom iz Bilbaa. Iskusni stoper je s Barcelonom potpisao ugovor na dvije godine.

Tijekom pet i pol sezona provedenih u Bilbau Martinez je odigrao 177 utakmica za Athletic, a tijekom dosadašnje karijere upisao je i 18 nastupa za španjolsku reprezentaciju.

Prije Athletica, Martinez je šest i pol godina igrao za drugi klub iz Baskije, Real Sociedad iz San Sebastiána pa će mu ovo iskustvo u Kataloniji biti i prvi profesionalni klub izvan Baskije. Treba reći i da ga je Bilbao te 2018. dosta skupo platio, doveli su ga u klub za preko 30 milijuna eura pa je svakako riječ o stoperu koji je na cijeni u Španjolskoj.

