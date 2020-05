Samo podsjećamo na obljetnicu: Olićev hat-trick gurnuo je 2010. Bayern u finale Lige prvaka

Desnom nogom u 26. minuti, lijevom u 67. i glavom u 78.

Opisani načini postizanja golova djelo su neumornog bivšeg napadača hrvatske nogometne reprezentacije Ivice Olića. Postigao ih je 27. travnja 2010. u Bayernovom dresu, smjestio u Lyonovu mrežu i njima riješio sve nedoumice oko pitanja koja će momčad igrati finale Lige prvaka u sezoni 2009./10.

Minhenska momčad stigla je na današnji dan prije 10 godina na Stade de Gerland s minimalnom prednošću iz prve utakmice koju joj je omogućio gol Arjena Robbena. Nešto manje od 39,500 ljudi došlo je te večeri na stadion u Lyonu, većina njih s nadom u preokret i željom da vide Lyon u finalu natjecanja.

Nije se dogodilo.

On this day in 2010, Ivica Olic scored a hattrick in Lyon as Bayern advanced to the UCL finalpic.twitter.com/74OChAIFI4

— Bayern & Die Mannschaft (@eMiaSanMia) April 27, 2019