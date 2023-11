Samo vi dajte: premierligaši ipak nisu zabranili posuđivanje igrača iz partnerskih klubova

Budući da su oni pokupovali brojne europske zvijezde proteklog ljeta, ništa posebno ne sprečava Svrake od toga da posegnu za nekim od poznatih imena iz saudijske Pro lige. Primjerice, posljednjih se tjedana spominjalo da bi Newcastle mogao dovesti Rúbena Nevesa koji trenutno nastupa za Al Hilal.

Trebalo je biti prikupljeno 14 glasova kako bi ta zabrana prošla, a na kraju je za nju glasalo 13 klubova. Prijedlog je, dakle, izvisio na temelju jednog glasa, a sada ništa neće spriječiti posudbe iz partnerskih klubova u siječnju. Tako će, recimo, Crystal Palace moći posuditi nekog nogometaša iz Lyona, Manchester City nekoga iz svoje grupe i slično.

🚨 BREAKING: Premier League clubs have voted against ban on clubs loaning players from within the same ownership group.

It means Newcastle can sign players on loan from PIF owned clubs — and same for other clubs like Crystal Palace with Lyon and similar situations. pic.twitter.com/rQqkkzpzpm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 21, 2023