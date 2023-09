Samo za izbornikove oči: Watkins je hat-trickom riješio Aston Villin dvoboj s Brightonom

Talijanski strateg odmah ga je na poluvremenu ostavio u svlačionici, napravivši ukupno tri izmjene prije početka drugog dijela. Jedna od njih isplatila mu se već nakon pet minuta igre, u 50. je Ansu Fati svojim prvijencem u novom dresu smanjio zaostatak. Ta je nada u remi, doduše, kratko trajala i tinjala, samo četvrt sata poslije je Watkins kompletirao svoj hat-trick i zacementirao Villinu pobjedu.

2 – Ollie Watkins is the first player to score two hat-tricks in a single season in all competitions for Aston Villa since Andy Gray in 1976-77. Clinical. pic.twitter.com/WpUG8BqYsn

— OptaJoe (@OptaJoe) September 30, 2023