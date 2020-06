Samo žele igrati: MLB-u propali pregovori s igračima, sindikat tvrdi da je dijalog uzaludan

Izgleda da ni sindikat igrača u MLB-u više nema živaca za maratonske pregovore oko nastavka sezone i smanjenja plaća.

Dakle, još prije mjesec dana vlasnici franšiza potvrdili su plan za početkom nove sezone u srpnju, tada je krenula saga u kojoj je s jedne strane glavnu riječ vodila liga, a s druge strane igrački sindikat. Već smo pisali o cijeloj zavrzlami na tu temu i ligaškom planu za podjelom prihoda 50/50 koji su igrači glatko odbili. Krenula su nova vijećanja, ali velikog pomaka nije bilo. Prijedlozi su se tjednima prebacivali s jedne na drugu stranu, a igračima je, čini se, napokon prekipjelo.

Nakon subotnje, posljednje ligaške ponude od 72 utakmice regularne sezone gdje bi igrači dobili 70 posto od ukupne plaće tijekom regularne sezone i 80 posto u doigravanju ukoliko se ono održi, MLBPA odlučio je odustati od daljnjih pregovora.

The Major League Baseball Players Association has rejected MLB's latest proposal and will not counter, sources tell ESPN. In a letter to the league, the union asked MLB to inform it of how many games it intends to play and when players should report.

— Jeff Passan (@JeffPassan) June 13, 2020