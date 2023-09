Šampionski mamurluk: Napoli je upisao novi ligaški kiks, kod Genoe je jedva izvukao bod

Proključao je Napulj na ljeto u proslavi prvog Napolijevog naslova prvaka nakon više od 30 godina, ali očito je proslava bila tako burna da se mamurluk od iste prelio i na pripreme te početak nove sezone. Već u prva četiri kola, aktualni je prvak upisao dva kiksa i ispustio već pet bodova.

Nakon poraza od Lazija kod kuće, Napoli je gostovao kod Genoe te je remizirao 2-2 i s time može biti sretan s obzirom na činjenicu da je do 76. minute imao dva gola minusa. No, sigurno Rudi Garcia i njegova momčad imaju o čemu razmišljati jer oni na vrhu koji sada love Napolijev Scudetto izgledaju dosta impresivnije.

Genoa je u prvom poluvremenu bila dosta bolja momčad na terenu, a dominaciju je okrunila u 40. minuti. Sjajna kombinacija iz kornera, ubačaj na prvu stativu pa prebacivanje na drugu gdje je sam Mattia Bani i to je 1-0 za domaćina.

U ranoj fazi drugog dijela novi šok za prvake, i to opet nakon prekida. Izveden je novi korner, ovaj put kratko nakon čega je uslijedio ubačaj, a nakon što je on odbijen opet niska lopta na peterac gdje je Mateo Retegui najbolje reagirao i skrenuo loptu u mrežu.

No, nakon 2-0 logičan je bio lagani pad Genoe u igri i pritisak gostiju. On je urodio plodom nakon 20 minuta, Giacomo Raspadori sjajno je potegnuo s lijeve strane kaznenog prostora, i to u gornji bliži kut te je potpuno iznenadio golmana i sve na stadionu.

Navalio je Napoli zato u zadnjih 15 minuta kompletno u napad, ali stigao je samo do boda nakon nove ljepotice od gola. Matteo Politano u 85. je pobjegao iza leđa obrane i dobio jednu visoku loptu u prostor koju je odmah iz voleja zakucao pod prečku iz blizine.

Više od toga prvak nije mogao, ali proslavit će i bod s obzirom na sve. Sada Napoli ima pet bodova manje od prvog Intera, dok Genoa ima četiri boda. Milan Badelj za domaćina je igrao 90 minuta.