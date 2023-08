Sándor Kocsis okreće se u grobu: Ferencváros se osramotio i ispao od ekipe s Farskih Otoka

Kako se to dogodilo? Nevjerojatnim greškama, eto kako; Ferencváros je u cijelom susretu imao otprilike 75 posto posjeda i gotovo trostruko više udaraca prema golu u odnosu na Klaksvík, ali primio je tri komada i nije zabio nijedan.

Stvari su po zlu pošle već u osmoj minuti kada je današnji junak Árni Frederiksberg u osmoj minuti zabio s bijele točke nakon neopreznog starta Eldara Ćivića, a isti je igrač u 32. povisio na 2-0 i tako upalio sve alarme na domaćem stadionu. Frederiksberg je tada pogodio poslije neoprezno izgubljene lopte Fradija na lijevoj strani, a gol za konačnih 3-0 bio je čista komedija.

Frederiksberg je u toj situaciji bio asistent, strijelac je bio Luc Kassi, ali pogodak se zapravo trebao pisati domaćem vrataru Dénesu Dibuszu koji je reagirao stravično. Igrala se prva minuta sudačke nadoknade prvog poluvremena kada je Kassi tukao na nedovoljno čuvana vrata uslijed kontre gostiju i duge lopte prema naprijed, a Dibusz se nije uspio na vrijeme postaviti.

🇫🇴🇫🇴🇫🇴🇫🇴🇫🇴🇫🇴 #UCL

🔵⚪ What @KI_Klaksvik are doing right now is utterly insane. It defies all logic or odds.

Last season Ferencvaros finsihed TOP of their group in the Europa League! TOP.

Hungary are ranked 25th in UEFA coefficients whereas the Faroe Islands sit 43rd!!! pic.twitter.com/xdw6wh1kUY

— Nordic Footy 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@footy_nordic) July 19, 2023