Santi Cazorla jučer je odigrao zadnju utakmicu za Villarreal. Danas je već kod Xavija u Al-Saddu

Zadnju utakmicu u Villarrealovom žutom dresu Santi Cazorla odigrao je u nedjelju, sudjelovavši u uvodne 82. minute ogleda kojim je njegov (sad već bivši) tim protiv Eibara slavio pobjedu 4-0 i u konačnici osvojio peto mjesto ljestvice španjolskog prvenstva.

Od danas je taj nasmiješeni mađioničar igrač katarskog Al-Sadda.

We have reached an agreement with Santi Cazorla. He will reach Doha soon to complete the formalities and join the team. Welcome to Al-Sadd, Santi!🖤🤍@19SCazorla @qatarairwaysar @pumafootball pic.twitter.com/9c2hEcRGy7

