Santi Cazorla zabio je dva gola Getafeu i još malo pojačao svoj status ikone

Priča je poznata.

Čak 636 dana živio je Santi Cazorla u strahu hoće li ikada više napraviti ono što najviše voli i najbolje zna: udariti nogometnu loptu. Čak 10 operacija, bakterijska infekcija i liječničke prognoze koje su sezali do sumnji da će ikad ponovno prohodati i realnih prijetnji amputacijom noge bile su njegova realnost.

Uspio je zaboraviti tu jesen 2016. i taj trenutak kad mu je igrač Ludogorca uklizao i ugrozio ne samo karijeru, već i čitav život i vratiti se 2018. tamo gdje je sve počelo 2003. U Villarreal.

Danas je uspio u još nečemu.

Santi Cazorla has scored eight penalties in LaLiga this season, more than any other player in the competition.

Only Ciro Immobile (11) and Cristiano Ronaldo (9) have netted more in Europe's top five leagues this term. pic.twitter.com/v87NmRLWqg

— Squawka Football (@Squawka) July 8, 2020