Sarrijev party počinje: Juventus je pobijedio Sampdoriju i osigurao deveti uzastopni naslov

Zabava je došla nakon odgode, ali sada napokon može početi.

Juventus će i dalje biti talijanski prvak. Pobjedom protiv četrnaestoplasirane Sampdorije momčad koju vodi Maurizio Sarri mogla je pobjeći Interu na sedam bodova dva kola prije kraja i tako službeno osigurati novi Scudetto, a večeras u Torinu nije bilo značajnijih iznenađenja za razliku od prošle utakmice i poraza od Udinesea.

Stara dama je povela krajem prvog poluvremena: nakon krasnog dodavanja Miralema Pjanića iz slobodnog udarca, Cristiano Ronaldo se namjestio na rubu kaznenog prostora i sigurno zakucao loptu u donji desni kut Auderovih vrata. Međutim, Sampdoria se nekoliko puta pokazala neugodnom i agresivnom, a rezultat nije bio ni približno zaključen.

31 – Cristiano #Ronaldo has netted 31 goals in the current league season; in #Juventus history only Felice Borel scored more in a single Serie A campaign (32 in 1933/34). Stellar.#JuveSamp #JuveSampdoria #SerieA pic.twitter.com/kSzRmdrBFV — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 26, 2020

Ipak, dvojbe su počele nestajati čim je u 67. minuti poslije brzog Juventusova izlaska u napad Ronaldo potegnuo, a njegov odbijanac u mrežu pospremio Federico Bernardeschi kojemu su trebala 43 udarca na gol kako bi došao do premijernog pogotka u Serie A ove sezone: zabio ga je u 27. nastupu. Bolje ikad nego nikad…

Sampdoria je u cijeloj utakmici imala dosta šansi i realno zaslužila makar počasni pogodak, ali sve što je zaradila jest isključenje: dogodilo se to Mortenu Thorsbyju koji je u 77. minuti dobio drugu javnu opomenu, a tada je postalo jasno da su vrata koja vode prema proslavi naslova Juventusu širom otvorena. U njih je Stara dama mogla i ući koju minutu ranije pošto je Fabio Depaoli u 88. minuti pokosio Alexa Sandra u kaznenom prostoru, a Ronaldo došao na svoje i namjestio loptu na bijelu točku. Međutim, zatresao je gredu i tako pokvario svoj (dotad) stopostotni učinak realizacije jedanaesteraca u tekućoj sezoni Serie A.

MISSED! Ronaldo misses from the penalty spot, seeing his shot hit the woodwork! pic.twitter.com/ZEuGnfDnfV — Goal (@goal) July 26, 2020

Bez obzira na tek dvije pobjede u posljednjih šest susreta, naslov je relativno sigurno potvrđen. Radi se o prvom trofeju nacionalnog prvaka za Sarrija koji svoju bogatu karijeru u domaćem nogometu zaokružuje najvećim pokalom koji se na Čizmi može osvojiti, a Ronaldo ima dvije titule u dvije sezone provedene u Bianconerima. A mogla bi ga motivirati i činjenica da mu je Ciro Immobile večerašnjim hat-trickom protiv Verone (Lazio je slavio 5-1) pobjegao na tri pogotka prednosti u borbi za najboljeg strijelca…

🎩🃏 Another hat-trick moves @ciroimmobile on to 34 goals in 35 games in this season's @SerieA & up to 3rd, above the great Giorgio Chinaglia, on Lazio's list of all-time leading scorers 🦅 ⚽️ Immobile is irrepressible! 🤩 📸 @OfficialSSLazio pic.twitter.com/XTrc1x6ywZ — FIFA.com (@FIFAcom) July 26, 2020

Dakle, u Italiji sve po starom. Sarri može zapaliti koju pobjedničku…