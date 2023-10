Saša Bjelanović o Istrinoj krizi: ‘Preuzimam dio odgovornosti, ja sam birao igrače i trenere’

Dosta slabo izgleda Istra 1961 ove sezone, i veliko je to razočaranje u Puli nakon odlične prošle sezone gdje se borilo za Europu. Gonzalo Garcia i nekolicina igrača su otišli, ali u novoj sezoni u Puli se muče pa nakon 10 kola imaju tek iznenađenje na Poljudu od pobjeda uz četiri remija i pet poraza.

A nakon trećeg poraza u nizu, i to užasne utakmice i 4-0 protiv Lokomotive, morao se oglasiti i Saša Bjelanović jer alarmi se polako pale. Sportski direktor Istre za Sportske novosti objasnio je situaciju i odluke koje je donosio na ljeto.

“Kad izgubiš 0-4 kod kuće onda jedino što trebaš to je poklopiti se ušima, zapeti kroz rad da se što prije pokuša promijeniti ovaj negativan trend”, rekao je. “Mi smo izgubili tri utakmice zaredom, ali protiv Varaždina i Gorice, moramo biti objektivni, igrali smo u najmanju ruku al-pari sa suparnicima, i bili i bolji. Izgubili smo i zbog nekih drugih situacija koje se ne tiču taktike, selekcije i slično. No, nakon ovog s Lokomotivom, što mi je neobjašnjivo, moramo se temeljito preispitati svi u klubu, od mene kao sportskog direktora, preko stručnog stožera do igrača.”

Bjelanović je objasnio kako je Garcia sam htio otići iz kluba jer je smatrao da je ta priča gotova, a otkrio je i da su ga iz kluba zvali nakon što je otpušten Mislav Karoglan. Smatra li Bjelanović da je požurio s tom odlukom, zanima mnoge.

“Karoglan je mlad i trener sa značajnim stručnim potencijalom. Željeli smo nastaviti u smislu ideje igre i pristupa kao prethodnog trenera. Nažalost, stvari su rano krenule krivo, osjetilo se da momčad i trener nisu kliknuli. Imali smo izbor forsirati stvar dalje ili realno procijeniti da se stvari ne poklapaju kako bi trebale te odmah to promijeniti.”

A nakon Karoglana stigao je David Catala koji se činio kao pravo rješenje, ali nema napretka.

“Došao je kao trener koji ima sličnu metodiku rada i pristupa kako je većini igrača koji su bili pod Garcijom očito odgovaralo. Catala je veliki profesionalac, puno radi, temeljit je. Treninzi su zbilja zanimljivi, raznovrsni. Nažalost neke stvari ne idu kako smo svi zajedno htjeli i očekivali. Ova tri uzastopna poraza, s vrhuncem protiv Lokomotive, ukazuju jasno da nešto nije u redu. Morat ćemo se brzo preispitati u tom kontekstu i pronaći odgovore ovom nejasnom padu u posljednjoj utakmici. Momčad si ne može dopustiti da tako nestane s terena nakon prvog primljenog gola.”

Istra za vikend gostuje kod Dinama, a onda slijedi reprezentativna pauza i možda vrijeme za neke nove teške rezove.

“Ja sam prvi odgovoran za ono što se događa s momčadi i rezultatima. Bio sam i lani kad sam došao i osvojilo se peto mjesto, tako sam i sada kada smo u ovako slabom stanju. Trenere sam ja predlagao i Uprava je to prihvaćala. Selekciju igrača sam ja vodio i klub je, odnosno vlasnici kluba su dali važan doprinos da se ostvari njihov dolazak u Pulu. Preuzimam svoj dio odgovornosti i vidjet ćemo u bližem razdoblju što i kako dalje”, kazao je.