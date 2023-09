Saudijski princ, sasvim očekivano: ‘Nije me briga za sportswashing. BDP mi raste’

Bin Salman sada se osvrnuo na te kritike u intervjuu za Fox News (naravno), gdje su ga upitali i za pojam sportswashinga.

“Ako će mi zbog sportswashinga BDP narasti za jedan posto, onda ćemo nastaviti sa sportswashingom”, jednostavno je odgovorio. “Nije me briga za taj pojam. BDP mi raste za jedan posto i računam da će narasti za još 1,5 posto. Nazovite to kako hoćete, ali doći ćemo do tih 1,5.”

A mural depicting Roberto Mancini, Mohammed bin Salman, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema and Neymar each holding a ball covered in blood at San Siro. All of these footballing figures have made moves to Saudi Arabia this year pic.twitter.com/4LoKm9nywm

