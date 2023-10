Savin uspješan debi: Bosna i Hercegovina je slavila u gostima kod Lihtenštajna

Nakon dosta blijede partije u Zenici protiv Lihtenštajna gdje je Bosna i Hercegovina jedva svladala kudikamo slabijeg suparnika, uslijedio je dosta turbulentan period uz poraz od Islanda pa odlazak Mehe Kodre.

Njega je na klupi Zmajeva zamijenio Savo Milošević koji je za debi imao gostovanje baš koh Lihtenštajna pa smo mogli lijepo vidjeti usporedbu toga gdje je BiH momčad protiv istog suparnika u razmaku od mjesec dana, ali pod novim izbornikom.

A rezultati mogu biti i više nego zadovoljavajući. Iako je Bosna i Hercegovina slavila tek neznatno uvjerljivije od prvog puta, tek s 2-0 pogocima u ranoj fazi susreta, tek letimičan pogled na statistiku kazuje da su Zmajevi bili kudikamo bolji u gostima nego u Zenici kad su skupili tek osam udaraca.

Ovaj put natukli su ih gotovo 30, od čega 11 u okvir gola, a domaćinu su dopustili tek jedan napad koji je okončan udarcem u okvir pa je Ibrahim Šehić ostao praktički besposlen. Amar Rahmanović doveo je goste u vodstvo u 14. minuti nakon što je veći dio posla obavio Edin Džeko.

‘Dijamant’ je primio visoku loptu u prostor pa je dugo driblao, izvukao s crte i golmana pa prošao njega i tukao u blok, ali Rahmanović je bio na odbijancu te je pogodio praznu mrežu za vodstvo Zmajeva.

Miroslav Stevanović zabio je drugi gol u 20. minuti, ali on je poništen, no u 41. nema pomoći za domaće. Izveo je Stevanović korner na drugu stativu gdje su njegovi suigrači kombinirali, a za to vrijeme on se vratio u kazneni prostor i prikrao na drugu stativu gdje je potpuno sam dočekao centaršut i pospremio ga za 2-0.

BiH je tako došla do tek treće pobjede u kvalifikacijama za Euro. Zmajevi imaju devet bodova iz sedam susreta te su preskočili Island, a na ruku im je išao i remi Luksemburga te poraz Slovačke od Portugala pa su tako na četiri boda od spasonosnog drugog mjesta tri kola do kraja.

Savo Milošević i momci tako se odjednom opet imaju čemu nadati…