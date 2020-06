Scherzer protiv Colea: MLB, po svemu sudeći, sezonu započinje susretom Nationalsa i Yankeesa

Aktualni osvajač World Seriesa protiv prošlogodišnjeg finalista AL-a? Ne zvuči loše za otvaranje…

Ako se dogodi, a čini se da sve ide prema tome, nova MLB sezona svakako će biti krnja i dobrano osakaćena pandemijom koronavirusa. Nakon maratonskih (i nekoliko puta propalih) pregovora sa sindikatom igrača, liga se odlučila na višestruko skraćenu regularnu sezonu od 60 utakmica, ali njen konačni izgled nije ni blizu gotov.

BREAKING: Cole vs. Scherzer to get us started https://t.co/NxOoYvo9xC

— New York Post Sports (@nypostsports) June 27, 2020