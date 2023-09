Šef engleskih sudaca također je imao medijski nastup. Govorio je o šest spornih odluka

Sporne odluke tijekom proteklog vikenda u HNL-u praktički su natjerale šefa hrvatskih sudaca Brunu Marića na izvanrednu tiskovnu konferenciju. Na njoj je obrazložio i potvrdio ispravnost kod oba kaznena udarca za Dinamo kod Osijeka (2-3), kao i regularnost Istrinog gola kod Hajduka (0-1), a pritom i potvrdio kako je Zvonimir Šarlija ipak trebao biti isključen, a ne opomenut.

Takav je medijski nastup, dakle, bio zapravo posve neočekivan, no to je u Engleskoj sada već pomalo i tradicija. Naime, sinoć se u posebnoj emisiji pojavio Howard Webb, prvi čovjek sudačke organizacije u Premier ligi (PGMOL), te se pritom osvrnuo na sporne trenutke iz uvodna četiri kola Premier lige.

Šest ih je izdvojeno u toj emisiji koju je vodio bivši nogometaš Michael Owen, najprije se prikazala snimka dvojbene situacije, ali uz zvučni zapis komunikacije između glavnog suca i VAR-sobe. Tako su redom analizirani kazneni udarac na Kaiju Havertzu protiv Manchester Uniteda, ali i onaj koji nije dosuđen za udarac Andréa Onane protiv Wolverhamptona, pa i isključenje Virgila van Dijka.

Što se tiče te situacije s Havertzom, sudac Anthony Taylor najprije je dosudio najstrožu kaznu, da bi je potom poništio nakon pomoći iz VAR-a, s čime se Webb složio. Isto vrijedi i za crveni karton Liverpoolovom kapetanu protiv Newcastlea (1-2), no kod Onaninog starta u završnici dvoboja s Wolvesima ipak ne dijeli mišljenje Simona Hoopera te kaže da su gosti trebali dobiti udarac s bijele točke.

Još je jedna pogrešna odluka zabilježena, i to proteklog vikenda. Bilo je to na utakmici Manchester Cityja i Fulhama (5-1), u kojoj su se gosti bunili na drugi gol domaćih, pri kojem se činilo kako Manuel Akanji ometa golmana Bernda Lena nakon udarca Nathana Akéa. Dugo se vijećalo o regularnosti tog pogotka, koji je na kraju ipak vrijedio, no Webb kaže da je to bila pogrešna odluka.

“Nažalost, to se nije primijetilo za vrijeme utakmice, pa ćemo ovu situaciju iskoristiti za buduću edukaciju svih naših sudaca. Stalno gledamo kako ih možemo poboljšati i unaprijediti, iz tjedna u tjedan, odnosno iz kola u kolo, a ovo je bila očigledna pogreška”, pojasnio je Webb.