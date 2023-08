Šeik Marcelo: Brozović dominira u nekoliko statističkih kategorija na Arapskom kupu

U prethodna dva nastupa u Arapskom kupu popularni Brozo pružio je dominantne partije, pogotovo kad govorimo o ostvarenim driblinzima i poslanim dugim loptama, a tako je nastavio i danas. Brozović je ostvario 88 dodira, uputio jedno ključno dodavanje te podijelio devet točnih dugih lopti iz 11 pokušaja. Pišu mu se i tri uspješna driblinga iz pet pokušaja uz šest osvojenih duela, a i triput je oduzeo suparniku posjed.

Nastavila se tako Brozovićeva dobra forma na turniru; trenutno predvodi veznjake na tom natjecanju u točnim dugim loptama (27), drugi je u broju uspješnih driblinga s 11, a isto mjesto drži u broju uspješnih dodavanja. Dva driblinga više skupio je Yassin Cheikh El Welly iz Monastira, a Al Ittihadov Ivan Coronado trenutno ima 12 pasova više na prvom mjestu.

🚨 AL NASSR ARE IN THE ARAB CLUB CHAMPIONS CUP SEMI-FINAL FOR THE FIRST TIME SINCE 1995. 🐐 pic.twitter.com/cQaOgUndJj

— TCR. (@TeamCRonaldo) August 6, 2023