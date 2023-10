Seleção, jao, jao: Brazil je upisao kvalifikacijski poraz nakon osam godina i niza od 37 utakmica

37 – Com a vitória do Uruguai sobre o Brasil, se encerrou a maior série invicta da história de qualquer seleção nas Eliminatórias Sul-Americanas. A Seleção Brasileira não perdia há 37 jogos (28V 9E), com a última derrota ocorrendo em outubro de 2015 (0x2 contra o Chile). Era. pic.twitter.com/G4vD5F8d9B

— OptaJoao (@OptaJoao) October 18, 2023