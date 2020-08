Šemperov uspon u Chievu: sinoć je protiv Spezije obranio penal drugu utakmicu zaredom

Ukoliko se Chievo putem doigravanja dokopa Serie A, Adrian Šemper bez pogovora će biti jedan od junaka veronskog povratka u talijanski nogometni vrh.

Žuto-plava momčad sinoć je kod kuće u prvoj polufinalnoj utakmici pobijedila Speziju s 2-0 i tako priskrbila uredan rezultat pred gostujuću utakmicu, a svoje šanse je eksponencijalno povećala sačuvanom mrežom. Da nije bilo Šempera, pjevala bi se drukčija pjesma.

🇭🇷 Adrian Semper (22) has been immense for Chievo in their quest for Serie A footy.

In the Promotion Playoffs👇

🆚 Empoli

🧱 7 saves

👐 Penalty saved

🆚 Spezia

🧱 5 saves

🚫 Clean sheet

👐 Penalty saved

2nd leg of the Semis await but with Semper in goal, confidence is high. pic.twitter.com/txlEoWXKfT

— Football Wonderkids (@fbwonderkids) August 8, 2020