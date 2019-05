Šeprtljavom Ronaldu trofej je kliznuo iz ruku i, malo nezgodno, u glavu udario njegova sina

Kad god stupi na teren Cristiano Ronaldo izgleda kao tip koji kontrolira situaciju i kojeg malo što može iznenaditi. Barem s loptom u nogama. Druga je priča kad drži trofej u rukama.

Dokaz tome stiže s Juventusove proslave naslova talijanskih prvaka u kojoj je uhvaćen trenutak kada portugalski napadač šampionske momčadi miče lijevu ruku s trofeja koji tako gubi oslonac i u lice udara njegova osmogodišnjeg Cristiana Ronalda mlađeg.

Da stvari bolje kontrolira nogama nego rukama potvrdio je i službeno najbolji igrač talijanskog prvenstva i koju sekundu nakon toga na identičan način. Trofej se ovaj put nagnuo na Ronaldovu desnu stranu na kojoj se nalazila njegova djevojka Georgina Rodriguez te je i ona sama imala na neželjen način priliku spoznati koliko je težak trofej koji je Juventusu pripao zahvaljujući i Ronaldovom učinku od 21 gola i 11 asistencija.

WHACK! Cristiano Ronaldo hits his son right in the face with the Serie A trophy 🤣🏆 pic.twitter.com/Wtz8PFje6K

— Soccer AM (@SoccerAM) May 20, 2019