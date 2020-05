Serie A bez rasprava i gestikulacija? Nažalost, da — novi protokol zabranjuje prigovore sucima

Od ovog tjedna momčadski treninzi u Italiji ponovno su dozvoljeni i kao sve izvjesniji datumi za nastavak prvenstva spominju se 13. i 20 lipnja. Također, vodstvo Serie A radi na protokolu kojega će se svi uključeni morati pridržavati kada i ako prvenstvo bude nastavljeno. Konačna odluka trebala bi biti donesena idućeg tjedna. S obzirom na tragediju u koju je pandemija koronavirusa zavila Italiju, nije neobično da će protokol biti iznimni strog…

Mislilo se na sve — od cateringa preko toga kako će novinari na stadionu obavljati svoj posao do rađenja izmjena igrača. Naravno, maskote, rukovanja i izrada zajedničke fotografije prije početka utakmice i slični rituali su zabranjeni. Što se tiče hrane na stadionu, nju će smjeti pripremati samo klupski chef.

Ref protests banned during COVID-19 crisis

The protocol for Serie A matches during the COVID-19 pandemic is being finalised, including rules on catering, media, placing substitutes in the stands and banning protests to the referee.

