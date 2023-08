Sesar uoči pretkvalifikacija: ‘Naporno radimo i imamo talenta. Uz sreću, možemo i do rezultata’

Jedna uspješna akcija u pretkvalifikacijama, onima za EuroBasket, iza je hrvatske košarkaške reprezentacije, a druga je već pred vratima. Sada će izabranici Josipa Sesara loviti vizu za završnu fazu kvalifikacija za Olimpijske igre u Parizu iduće godine, i to na turniru u Istanbulu.

Hrvatska je u skupini s Nizozemskom, Belgijom i Švedskom, u kasnijoj fazi križat će se s domaćinom Turskom, Ukrajinom, Bugarskom te Islandom, a samo pobjednik čitavog turnira izborit će nastavak kvalifikacijskog ciklusa. Prva utakmica za našu izabranu vrstu je u nedjelju, 13. kolovoza, a suparnik će biti Belgijanci. Prije puta u Istanbul, s medijima se družio izbornik Josip Sesar.

“Pretkvalifikacije za Europsko prvenstvo smo odigrali na visokom nivou i pokazali da nam tu nije mjesto. Sad smo se okrenuli Istanbulu i olimpijskim pretkvalifikacijama. Pokušavamo što prije i što bolje uključiti četiri igrača koji su se priključili, a to su Jalen Smith, Mario Hezonja, Ivica Zubac i Dario Šarić.

To su igrači koji svojom dodatnom individualnom kvalitetom mogu doprinijeti razinu više timskoj igri i nadam se da ćemo to uspjeti u ovom kratkom vremenu. Ne možemo reći da ćemo ih uspjeti 100 posto involvirati u sustav, no to su inteligentni igrači i smatram da će sve dobro pohvatati”, rekao je Sesar.

U belgijskoj nacionalnoj vrsti jedno je i vrlo poznato lice, na izborničkoj poziciji posljednjih je pet godina zadarski stručnjak Dario Gjergja. Prošlog ljeta vrlo dobro su se predstavili na EuroBasketu, uz pobjedu nad Španjolskom te ulaskom u osminu finala.

“On jedan od top pet hrvatskih trenera i sigurno je da će tu biti teže jer on zna naš mentalitet i igrače, sigurno će se dobro pripremiti. No, ova momčad ima zaista puno talenta i uz dobru pripremu te poštivanjem uspostavljenog sustava i uz malo sreće možemo napraviti dobar rezultat. Za tu smo utakmicu već počeli pripreme, radimo na njihovim akcijama, ali i na našima jer pristiglu četvoricu treba uklopiti u sustav.

Tako da to ide iz dana u dan i iz svakog treninga u trening je sve bolje i bolje. Hoće li to biti dovoljno? Pa, ja bih bio najsretniji da to ovisi samo o nama, vidjet ćemo kada dođemo tamo”, zaključio je izbornik Sesar.