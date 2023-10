Šesti igrač: tek je predsezona, ali čini se da će Šarić imati važnu ulogu s klupe u Warriorsima

No, vrlo važnu ulogu s klupe trebao bi imati i Dario Šarić. Hrvatski krilni centar ovog se ljeta pridružio ovoj višestruko šampionskoj momčadi, a Steve Kerr očito ima ideju kako ga koristiti jer u dvije predsezonske utakmice Šarić igra u prosjeku 16 minuta.

Dario Saric In Pre-Season So Far:

▫️2 GP • 16.5 MPG

▫️7.5 PPG | 4.5 RPG | 3.0 APG

▫️1.5 STEALS/GAME

▫️44/50/100 splits (1.5 3PM)

▫️69.7 TS% | 61.1 EFG%

Way better than Christian Wood and Jaxson Hayes. pic.twitter.com/sJIrtxAECB

— Dubs💍 (@dubsforever8) October 14, 2023