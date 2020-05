Setién zabrinut zbog novih pravila: tvrdi da bi pet izmjena moglo naštetiti Barceloni

I to se sad zna — La Liga se vraća, nastavak je po svemu sudeći zacrtan za 11. lipnja, šuška se kako će se utakmice vjerojatno igrati svakoga dana, a tu su i razne druge novine koje su uvedene zbog utjecaja koronavirusa na sport. Jedna od tih je i (privremeno) pravilo pet izmjena koje je omogućeno radi sprečavanja ozljeda i očuvanja kondicije igrača koji su dva mjeseca bili prisiljeni sjediti kod kuće.

Barcelonin strateg Quique Setién nije baš optimističan glede takvih novosti, barem je tako kada je riječ o njegovu klubu. Kako prenosi Marca, smatra da bi Blaugrani pet izmjena moglo — naštetiti.

“Mislim da će nam pet izmjena nauditi zbog toga što puno utakmica odlučujemo u zadnjim minutama i naši će suparnici sada imati svježe igrače”, kazao je Setién na videokonferenciji trenerske škole u Las Palmasu. “U malo vremena će se odigrati mnogo susreta, vrućina će utjecati na performanse igrača i bit će ozljeda. Moguće je da će ih biti mnogo kao u Njemačkoj jer smo svi dva mjeseca sjedili na kauču.”

Quique Setién: "Teams allowed to make up to five substitutions now? It doesn't benefit us. Due to the way we play, we solve games at the end, when rivals are most tired." [via md] pic.twitter.com/yca8an7QW2

